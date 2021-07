Voormalig topman militaire inlichtingendienst Boucké heeft vertrek "met moeite" aanvaard

REPORTAGE. Belgische troepen bombardeer­den afgelopen jaar nog steeds IS-doelwitten in Irak en Syrië: “We moeten elke heropstan­ding meteen de kop indrukken”

13:30 Zowat elke dag circuleren er twee Belgische F-16's over Irak en een deel van Syrië, om te voorkomen dat terreurgroep IS opnieuw sterker wordt. De laatste tien maanden heeft ons leger er 29 doelwitten - zoals wapenopslagplaatsen - gebombardeerd. “Maar voor we aanvallen, moeten we zeker zijn dat we te maken hebben met IS en dat er geen burgerslachtoffers zullen vallen.”