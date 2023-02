Voormalig MR-minister Jean-Luc Crucke is “Trumpisme” binnen partij beu en stapt over naar Les Engagés

PROMOJA­GERS SUPERTIP. Hier koop je spotgoed­koop vaatwasta­blet­ten: “Amper 13 cent per tab, waar dat anders makkelijk 35 cent is”

Het is het moment om vaatwastabletten in te slaan, volgens Promojagers België. Door acties bij drogisterij Kruidvat en discounter Colruyt betaal je nu maar 13 cent per tab. “Dat is erg goedkoop, anders is dat makkelijk 35 cent”, aldus Promojager Gunther Devisch.

8 februari