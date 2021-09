Voormalig minister van Energie Marie Christine Marghem is getrouwd

De 58-jarige politica deelde enkele foto’s met haar kersverse echtgenoot Norbert Nozy (68) op haar Facebookpagina. De twee leerden elkaar kennen in 1990. “Het was liefde op het eerste gezicht", zei de saxofonist en voormalig dirigent van de militaire muziekkapel daarover in een interview met het Nieuwsblad. “Elke dag nog brengt hij me aan het lachen”, schreef Marghem enkele jaren geleden op haar eigen Facebookpagina. “Hij kent me door en door en volgt mij en mijn activiteiten op de voet.”



Marghem was tussen 2014 en 2020 minister van Energie, Milieu en Duurzame Ontwikkeling in de federale regering.