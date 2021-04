Voormalig minister Steven Vanackere benoemd tot vicegouverneur Nationale Bank

Boeve wil rapport van kinderart­sen meenemen in onderwijs­over­leg: “Te veel signalen dat het voor aantal jongeren heel zwaar wordt”

17 april Lieven Boeve, topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, wil dat er in het onderwijsoverleg ook rekening gehouden wordt met het rapport van de kinderartsen die verenigd zijn in de Pediatric Taskforce. Dat zegt hij zaterdag in De Morgen en aan VRT NWS. "Het welzijn van jongeren komt uiteraard in ons overleg aan bod, maar de problematische situaties - en de omvang ervan - misschien te weinig", zegt Boeve.