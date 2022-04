Voormalig assisenvoorzitter pleit voor menselijke straf voor Reuzegommers: “Ze achter slot en grendel steken, daar bewijs je niemand een dienst mee”

In de zaak-Sanda Dia vorderde het openbaar ministerie celstraffen tot vijf jaar voor de leden van de studentenclub. Is dat te streng of niet? De meningen zijn verdeeld. Maar wat is de ‘juiste’ straf in zo’n situatie? We vroegen het aan oud-assisenvoorzitter Edwin Van Fraechem (81). “Ik hoop uit de grond van mijn hart dat het vooral een menselijke straf wordt.”