Voormalig ABVV-topman Marc Goblet (64) overleden

ASSISEN. Kinderen getuigen op Folterpro­ces. “Mama deed haar zin met tante”

8:19 Ze had geen “goesting” om te komen getuigen, zo liet dochter Lorinda B. (19) op voorhand weten. Begrijpelijk. In het dossier wordt ze door sommigen met een deel van de zonden overladen. Ze zou thuis niet alleen stokebrand gespeeld hebben tussen haar folterende moeder en haar lijdende tante, ze zou het slachtoffer ook zelf geslagen hebben. De jury drong dus aan om de dochter van beschuldigde Martine Haustraete (55) toch te zien. Of zoals de voorzitter het formuleerde: “Mijn taak hier is de waarheid achterhalen. En een deel van die waarheid ben jij!”