Voorlopige coronacijfers: derde minder coronabesmettingen in een week

Viroloog Steven Van Gucht: “Daling van aantal besmettin­gen heeft weinig te maken met de eigenschap­pen van omikron”

Het aantal coronabesmettingen is pijlsnel aan het afnemen. En dat terwijl het laatste Overlegcomité nog een aantal versoepelingen had doorgevoerd. Zo mogen we nu weer tot middernacht op café blijven hangen. Waar komt die daling dan plots vandaan? En zal die zich doorzetten of moeten we vrezen dat een andere variant binnenkort zorgt voor een nieuwe piek? Sciensano-viroloog Steven Van Gucht: “Ik ben ervan overtuigd dat we een mooie lente en zomer tegemoet gaan.”

4 februari