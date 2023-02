Voorlopig weinig animo voor vierdagenwerkweek

Nederland gaat smartpho­nes verbieden op school: is het ook tijd voor algemeen verbod in Vlaanderen?

In Nederland lijkt een consensus in de maak voor een algemeen verbod op smartphones op school. Leerlingen zouden te veel afgeleid worden, waardoor het niveau keldert. Als het boven de Moerdijk stormt, waait het ook in Vlaanderen: uit een bevraging blijkt 89 procent van de Vlaamse leerkrachten gewonnen voor een (gedeeltelijk) verbod, maar kan minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) dat ook afdwingen?

2 februari