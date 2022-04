Voorlopig geen extra tussenkomst voor wie met de auto naar het werk rijdt: vakbonden en werkgevers raken het niet eens

Belgische werkgele­gen­heids­graad blijft achterop hinken in Europa

De werkgelegenheidsgraad in België is in 2021 dan wel gestegen, met 70,6 procent scoort ons land nog altijd slechter dan het gemiddelde in de Europese Unie, dat op 73,1 procent ligt. Dat is hoger dan voor de coronapandemie, goed voor 189,7 miljoen werkenden.

28 april