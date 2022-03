Voorlopig geen boetes voor Euro 4 dieselwagens in Brussel

Waregem Tankstati­on verzegeld na verkoop illegale diesel

De douane heeft het tankstation aan de rotonde ‘t Leeuwke in Waregem verzegeld. Nadat een klacht was binnengekomen over de illegale verkoop van rode diesel, ging de douane op inspectie. Ze besloten daarna om het tankstation te sluiten en te verzegelen.

15 maart