Voorlopig bewindvoerder vraagt faillissement aan voor vzw Let's Go Urban

Deze zomer 175 reisbestem­min­gen op Brussels Airport: “We verwachten 40.000 passagiers per dag”

14:40 Reizigers kunnen deze zomer vanaf Brussels Airport naar alles samen 175 bestemmingen vliegen. "In juli verwachten we tot 40.000 passagiers per dag", zei de CEO van de luchthaven, Arnaud Feist, tijdens een gezamenlijke persconferentie met de CEO van Brussels Airlines, Peter Gerber, en de directeur van TUI fly voor de 'western region', Gunther Hofman. "We zijn vol vertouwen dat de komende weken en maanden de deuren naar meer vrijheden eindelijk zullen openen."