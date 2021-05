Voorlopig bewindvoerder vraagt faillissement aan voor vzw Let's Go Urban, ex-werknemer haalt uit: “Stadsbestuur heeft gekregen wat het wou”

AntwerpenDe voorlopige bewindvoerder van vzw Let’s Go Urban heeft officieel het faillissement aangevraagd. Dat heeft zij bevestigd aan VTM NIEUWS. Het Antwerpse jongerenproject van Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi heeft geen geld meer en dus is een faillissement volgens de bewindvoerder nog de enige optie. “Er is geen toekomst meer voor het urban verhaal. De stad heeft gekregen wat ze wilde”, klinkt het bij de vzw Let’s Go Urban.

Vorige maand besliste de stad Antwerpen om de samenwerking met Let’s Go Urban stop te zetten en daarmee stopten ook de subsidies voor de organisatie. Donderdag 27 mei buigt de ondernemingsrechtbank zich over de kwestie en wordt beslist of Let’s Go Urban ook effectief failliet wordt verklaard.

Voorlopig bewindvoerster Annemie Moens: “De opdracht die ik van de rechtbank in Tongeren op 27 april had gekregen was om te onderzoeken of de vzw nog levensvatbaar was. Op basis van mijn boekhoudkundige gegevens is het niet mogelijk om de vzw nog langer in stand te houden. Dan heb ik conform de wet de taak om een dagvaarding faillissement aan te brengen tegen de vzw, wat ik bij deze ook gedaan heb. De rechtbank zal volgende week donderdag in de ondernemingsrechtbank in Antwerpen moeten beslissen of er sprake is van een faillissement-situatie en al dan niet het faillissement uit te spreken.” Het personeel van Let’s Go Urban werd eerder deze maand al opgezegd.

Quote Soms denken we dat we het beter voor ons hadden kunnen houden, dan hadden we allemaal ons loon nog gehad. Maar we wilden het juiste doen en kijk wat ervan gekomen is Racha Mallat (Algemene coördinator LHU)

Weinig kans op overname

Volgens Moens maakt de organisatie geen schijn van kans om een overnemer te vinden: “De stad Antwerpen heeft op basis van haar eigen bevindingen de conclusie getrokken om geen werkingsmiddelen meer toe te kennen aan de vzw en de concessieovereenkomst met betrekking tot de feestzaal Kiel en de nieuwbouw te beëindigen. De erkenning voor jeugdwerking is daarbij ook ingetrokken. Als je geen werkplek hebt of financiële middelen hebt, maakt een onderneming nog heel weinig kans. De vzw zal daarbij door de stad Antwerpen en andere subsidiërende overheden gevraagd worden het subsidiegeld terug te betalen. In die omstandigheden is het heel moeilijk om aan derden te vragen of ze nog bereid zijn om financiële middelen ter beschikking te stellen, om op zoek te gaan naar een nieuwe werkplek en om zonder erkenning van de stad Antwerpen aan jeugdwerking te doen. Dat is een onmogelijke opdracht.”

De dupe en de aanzetters

Het kabinet van bevoegd schepen van Jeugd Jinnih Beels (Vooruit) wil voorlopig niet reageren op het nieuws. Racha Mallat, die als interim algemene coördinator van LGU aan de slag was, reageert verslagen: “We weten het zelf niet wat de toekomst voor de vzw betekent. Het enige dat we wél weten is dat we ontslagen zijn en geen geld hebben. Onze maand, opzeg en vakantiegeld wordt niet meer betaald.” Het ontslagen personeel krijgt geen begeleiding op de arbeidsmarkt: “Iedereen staat nu op zichzelf. Wij zijn hier de dupe van, maar ook de aanzetters. Wij hebben dit zelf aan het licht gebracht. Soms denken we dat we het beter voor ons hadden kunnen houden, dan hadden we allemaal ons loon nog gehad. Maar we wilden het juiste doen en kijk wat ervan gekomen is.”

Geen toekomst

“De bewindvoerder houdt ons op de hoogte maar de stad wil niet meewerken. Er is geen toekomst meer voor het urban verhaal. De vzw moest en zou opgedoekt worden. De stad heeft op deze manier gekregen wat ze wilde: Let’s Go Urban moest verdwijnen, want wij zijn het gezicht van de fouten van de stad.” Ook de jongeren zelf tasten in het duister: “We proberen de jongeren door te verwijzen naar collega-organisaties waar ze kunnen studeren naar aanleiding van de komende examenperiode, maar zonder middelen kunnen we niet veel meer dan dat. We hebben nog een nauw contact met hen maar dat is vrijblijvend. Een structurele oplossing kunnen we hen niet bieden.”

Geen verrassing

Het nieuws komt niet als een verrassing, zegt ook VTM Nieuws-journalist Faroek Özgünes bij HLN Live. “Het mandaat van de voorlopige bewindvoerster was onlangs verlengd, ze kreeg toen drie weken de tijd om uit te zoeken of Let’s Go Urban nog levensvatbaar was. Maar ondertussen was al duidelijk geworden dat de stad Antwerpen de geldkraan had dichtgedraaid. Moens kon dan nog onderzoeken of er andere geldschieters waren, maar blijkbaar heeft zij niemand meer gevonden.”

Volgende week donderdag zal de ondernemingsrechtbank zich over het faillissement uitspreken, zegt Özgünes. “Maar als de voorlopige bewindvoerder al geen toekomst meer ziet, zal de ondernemingsrechtdank dat ook bevestigen. Volgende week zal dus wellicht het faillissement worden uitgesproken.”

Volgens Özgünes had Moens nog aan de stad voorgesteld om de vzw met een andere werking verder te zetten, “maar dat is daar op een njet gebotst”. “De vzw had maar één geldschieter en dat was de stad. En door de hele heisa waren er allicht geen andere geldschieters meer te vinden.”

Wat met de jongeren? “De stad Antwerpen wil het Urban Center, het gebouw waar de vzw zat, ter beschikking stellen van andere jeugdwerking”, zegt Özgünes nog. “Er zullen aanbestedingen worden uitgeschreven zodat er toch een nieuw jongerenproject kan ontstaan. Maar dat zal zeker niet gebeuren onder de naam LGU. De stad wil alle banden met de vzw doorknippen.”

