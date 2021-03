Voordracht omstreden bestuurder VAF: Vlaams Belang distantieert zich van “misplaatste uitspraken over holebi’s”

“Voor mij mag iedereen zijn seksualiteit beleven zoals hij wil, daar heb ik geen probleem mee. Maar men moet dat niet voorstellen als de normale seksualiteit”, zei Elbers onder meer ook. Over de zaak rond Bart De Pauw haalde hij uit naar de vrouwen die de tv-maker beschuldigden: “Ik zou ze bij de VRT niet te eten willen geven, al die canapeuses, die per vaginam hun plaatsje behaald hebben en daarna in de soep spuwen.”

Vlaams Belang

Elbers werd voorgedragen door het Vlaams Belang. Het is de eerste keer dat de extreemrechtse partij iemand afvaardigt naar het VAF. De partij distantieert zich intussen van de uitspraken van de oud-scenarist, zo heeft Chris Janssens, Vlaams Belang-fractieleider in het Vlaams Parlement, laten verstaan. Janssens zegt in een reactie dat Elbers werd voorgedragen “omwille van zijn professionele expertise als scenarioschrijver van onder meer ‘Merlina’, ‘Postbus X’ en ‘Interflix’, en niet voor zijn misplaatste uitspraken over holebi’s”.

‘Onaanvaardbaar’

Volgens Groen botst de kandidatuur met de code Goed Bestuur voor Cultuur. "Door mensen zoals Elbers te laten zetelen in de raad van bestuur van het Vlaams Audiovisueel Fonds geeft de Vlaamse regering homofobie er een vaste plek", stelt de oppositiepartij.

"Mensen die homofobie verheerlijken en versterken, blokkeren die diversiteit in ons cultuurlandschap. In een week waarin iedereen homohaat en homofobie sterk veroordeelt, is dit echt onaanvaardbaar", zo reageren Groen-Parlementsleden Lotte Stoops en Elisabeth Meuleman. "Over haat valt niet te onderhandelen.”

“Denkbeelden zoals racisme, transfobie of homohaat structureel inbedden in onze cultuurhuizen is ronduit schokkend”, klinkt het ook. “We begrijpen niet dat de Vlaamse Regering hier blind voor is."

Cultuurpact

Op het kabinet van minister-president Jan Jambon (N-VA) wordt verwezen naar de regels uit het Cultuurpact, dat bepaalt dat elke fractie in het parlement kandidaten mag voordragen. Die regeling bestaat om te verzekeren dat alle strekkingen vertegenwoordigd zijn in de instellingen. De regering geeft die namen door, luidt het.

Kandidatuur heroverwogen?

Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens zegt nog dat Elbers enkel uit eigen naam spreekt “en dus absoluut niet namens het Vlaams Belang”. “Ook Jef Elbers mag gebruik maken van zijn vrijheid van meningsuiting - zelfs als die shockeert - maar wij distantiëren ons met klem van zijn platte bewoordingen”, luidt het.

Gevraagd of de kandidatuur van Elbers heroverwogen wordt, reageert Janssens dat volgens zijn informatie de procedure is afgerond. Zal de partij dan om zijn ontslag vragen? “Jef Elbers zou de eer aan zichzelf kunnen houden”, dixit Janssens.

Volledig scherm Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens. © BELGA