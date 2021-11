Voordeligere warmtepompen, meer laadpalen: deze maatregelen zegt de Vlaamse regering zelf te zullen nemen voor het klimaat

ONZE OPINIE. Woning renoveren kent een duidelijke groene winst. Maar wie gaat renoveren? Waar zijn die handen?

Waar zijn die handen? Regi roept het beter nog eens luid. Want we gaan ernaar op zoek moeten, straks, wanneer we onze woningen energiezuinig moeten renoveren van de Vlaamse overheid. Ja, daar zit een pak groene winst in. 40% van het Europese energieverbruik en één derde van alle CO2-uitstoot komt van gebouwen en dus ook van woningen. Duurzaam renoveren helpt ook onze energiefactuur drukken.

