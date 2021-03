Vooral vrouwen aan de slag in Vlaamse zorg, behalve in dit beroep

DE GROTE PEILING. Belg heeft vooral nood aan avondje uit op café of restaurant

15 maart Eerst de horeca, dan de contactbubbel en vervolgens het onderwijs: als het van de Belgen afhangt, zijn dat de belangrijkste versoepelingen. Dat blijkt uit De Grote Peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, Le Soir en RTL. Over het vaccinatiepaspoort verschillen de meningen. Het is vooral in Vlaanderen populair.