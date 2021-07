Vooral private verhuurders discrimineren

VUB-professor Pieter-Paul Verhaeghe voerde socioloog onderzoek uit in vijftien Belgische steden om met praktijktests discriminatie op de huurmarkt in kaart te brengen. De resultaten lopen stad per stad sterk uit elkaar, maar Verhaeghe legde wel enkele patronen bloot. Zo blijkt duidelijk dat makelaars minder discrimineren dan particuliere verhuurders. "Zeker de laatste jaren hebben we daar een enorme mentaliteitswijziging gezien", zegt hij.

Toch bezondigen ook makelaars zich soms nog aan discriminatie. Specifiek voor die groep heeft Verhaeghe kunnen vaststellen dat zij meer discrimineren in steden en gemeenten waar wit en gekleurd gescheiden van elkaar leven. Simpel gesteld: de makelaar gaat de persoon met de Marokkaanse naam eerder sturen richting de gekleurde wijk en minder snel uitnodigen als die een huis zoekt in een witte naburige wijk. Onder meer in Sint-Niklaas, Ninove of Namen speelt dat effect. Bij particuliere verhuurders speelt een andere factor. Hoe diverser de bevolkingssamenstelling van de stad of gemeente, hoe minder discriminatie.

Nauwelijks communautaire verschillen

Volgens de onderzoeker zijn er nauwelijks communautaire verschillen en ook de lokale verkiezingsuitslag of de politieke kleur van het stadsbestuur speelt geen rol. Wat wel duidelijk is: een gericht antidiscriminatiebeleid werkt. Zowel in Gent, waar praktijktests in voege zijn, als in Antwerpen, waar ze werden aangekondigd, ziet Verhaeghe de resultaten verbeteren. Tegelijk blijft ook het algemene woonbeleid cruciaal. Waar weinig kwaliteitsvolle en betaalbare woningen op de markt zijn, is het voor iedereen lastig.