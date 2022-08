Vooral laaggeschoolden en zelfstandigen getroffen door coronacrisis

Antwerpen Opnieuw schietpar­tij in buurt van Centraal Station Antwerpen, al derde incident op vier dagen

In de buurt van het Centraal Station in Antwerpen heeft in de nacht van woensdag op donderdag rond 3.30 uur een nieuwe schietpartij plaatsgevonden. Het Astridplein, de Anneessensstraat en het De Coninckplein werden tot 7 uur afgesloten voor sporenonderzoek nadat er verschillende schoten werden gelost. Opnieuw wordt de schietpartij gesitueerd in het drugsmilieu. Volgens het Antwerpse parket werden er twee verdachten opgepakt. In de haven werd ook een drugscontainer in beslag genomen die mogelijk gelinkt is aan de incidenten.

9:41