Vooral in Wallonië en Brussel supermarkten gesloten tijdens stakingsdag

Bij Colruyt waren maandagnamiddag zo goed als alle winkels open. "In Luik waren twee winkels gesloten, in de diepe Ardennen eentje en vooral in Henegouwen was er hinder, waar een dertiental winkels gesloten bleef", zegt woordvoerster Hanne Poppe. Van de winkels die 's ochtends gesloten waren, zouden er enkele nog in de loop van de dag heropenen. In de distributiecentra waren er kleine acties, maar de vrachtwagens werden wel nog doorgelaten. "De stakers informeerden de mensen of hielden camioneurs tegen, maar de werking kwam nooit in het gevaar", klinkt het.

Dezelfde boodschap was er bij Delhaize, waar in de namiddag 40 winkels in eigen beheer gesloten waren. "Twintig tot 25 gesloten winkels bevinden zich in Brussel, de rest in Wallonië", zegt woordvoerder Roel Dekelver. In de voormiddag waren er ook winkels in Gent en Antwerpen gesloten, maar die openden later weer de deuren. In de distributiecentra waren er enkele acties, maar er was geen noemenswaardige impact. "We hadden er ook op geanticipeerd en veel extra producten al naar de winkels gebracht", aldus de woordvoerder.

Carrefour heeft 80 winkels in eigen beheer, waarvan er 33 gesloten zijn. Net als bij Delhaize zijn de franchisewinkels wel allemaal opengebleven. Ook bij deze keten bevinden de meeste gesloten winkels zich in Wallonië en Brussel, in Vlaanderen bleven enkel de winkels in Wemmel en in Tervuren gesloten, zegt woordvoerster Aurélie Gerth. Eén distributiecentrum bleef gesloten, maar dat zorgde niet voor problemen in de winkels. "Het was dan ook een aangekondigde staking", zegt de woordvoerster.

Bij Lidl bleven 89 van de 316 winkels gesloten, waarvan 80 procent in Wallonië. "Uiteindelijk zijn twee derde van de winkels in het land open gebleven. Als we alleen naar Wallonië en Brussel kijken, was één op de twee gesloten", zegt woordvoerster Isabelle Colbrandt. In de distributiecentra waren er hier en daar acties, maar er werden geen centra gesloten.

"Op enkele uitzonderingen na, zijn alle ALDI-winkels geopend. De winkels die tijdelijk de deuren gesloten hebben, bevinden zich hoofdzakelijk in Wallonië", klinkt het ten slotte bij ALDI. Van de zeven distributiecentra wordt maandagnamiddag dat in Gembloux geblokkeerd.

De supermarktketens verwachten dat de winkels dinsdag allemaal weer open zullen zijn.