"Vooral in tweede helft van EK-match is onweer nergens uit te sluiten", later vanavond kans op onweer met uitzonderlijke supercellen

Zon en stapelwolken wisselen elkaar donderdagnamiddag af. Het kwik stijgt tot 25 graden aan zee en 33 graden in de Kempen. Dat zegt het KMI. In de late namiddag neemt overal de kans op enkele zware onweersbuien toe vanaf de Franse grens. “Vooral in het westen neemt de kans op een onweersbui toe tijdens de tweede helft van de EK-match van de Rode Duivels”, waarschuwt weerman David Dehenauw. Het noodnummer 1722 is opnieuw geactiveerd voor niet-levensbedreigende noodsituaties.

De eerste onweersbuien komen naar verwachting tijdens de tweede helft van de voetbalwedstrijd, dus omstreeks 19 uur, vanuit Frankrijk ons land binnen. “In West-Vlaanderen lopen voetbalsupporters die buiten een match willen volgen meer kans om in een regenbui te belanden dan in Limburg, maar een onweer is nergens helemaal uitgesloten", aldus Dehenauw. “Later op de avond en vannacht is er overal kans op zware onweders met overlast.”

Supercellen

Ook weerman Frank Duboccage waarschuwde vanochtend bij HLN LIVE voor felle onweersbuien of zelfs supercellen. “Dat zijn de felste onweersbuien die er bestaan. Het zijn onweersbuien die tot aan de tropopauze reiken, dus 10 tot 12 kilometer hoog kunnen zijn.”

Supercellen gaan meestal gepaard met felle windstoten, hagel en mogelijk wateroverlast. “Als die passeren, is het opletten geblazen.” Daarom haalt iedereen best tuinset en trampolines binnen, is het oppassen voor rondvliegende takken en tot slot raadt de weerman zandzakjes aan voor wie vaak een ondergelopen straat heeft.

De maxima gaan vandaag van 25 graden aan zee tot 32 graden in de Kempen. Er staat een matige zuidenwind. Aan zee steekt er 's namiddags een zwakke tot matige noordwestenwind op, gekoppeld aan de zeebries.

Vanavond is het wisselend tot zwaarbewolkt met lokaal kans op een warmteonweer. Later tijdens de nacht lijkt een onweerscomplex vanaf het zuiden over ons land te trekken. Lokaal kan dit opnieuw gepaard gaan met veel neerslag op korte tijd, hagel en rukwinden tot 75 km/u. We krijgen nog steeds hoge minima van 15 graden aan zee tot 20 of 21 graden in het centrum, bij een veelal zwakke en veranderlijke wind.

Morgen start de dag met enkele buien die vanuit Frankrijk richting Nederland trekken. Lokaal is daarbij onweer mogelijk. Overdag is het tijdelijk vaak droog met soms brede opklaringen. Later in de namiddag neemt de kans op enkele onweersbuien opnieuw toe. Vooral over de westelijke landshelft kunnen die erg hevig zijn. Het is nog warm met maxima van 23 graden aan zee tot 30 à 32 graden in Vlaanderen. De wind waait zwak uit noordoost en draait in de namiddag naar het zuiden en wordt matig.

Zaterdag start de dag op veel plaatsen met lage wolken over het westen en centrum. In het oosten zijn er brede opklaringen. Later verschijnen er ook elders opklaringen. Op een lokaal buitje na blijft het droog. De maxima liggen rond 17 graden in het westen, 24 graden in het centrum en 27 tot lokaal 28 graden in Belgisch Lotharingen en de Kempen.

Zondag is het vaak bewolkt en kunnen al in de ochtend enkele onweersbuien ons land bereiken vanaf de Franse grens. Daarna wordt het tijdelijk droger, maar in de loop van de namiddag of avond neemt de kans op onweer weer toe. Het wordt zowat 21 graden aan zee en 24 tot 27 graden elders.

