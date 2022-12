Voorakkoorden bij lokale verkiezingen voortaan ongeldig: “De verkiezingsuitslag en niet het voorakkoord zal bepalen wie in de coalitie zetelt”

Per brief stemmen komt er voorlopig niet: “Stemgeheim is belangrijk”

Bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2024 zal (nog) niet mobiel of per brief gestemd kunnen worden. “Het stemgeheim is belangrijk en moet gegarandeerd worden”, antwoordde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) op een vraag van Brecht Warnez. De CD&V’er reageert teleurgesteld.

11 oktober