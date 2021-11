Voorakkoord over loonopslag voor 147.000 bouwarbeiders

Volgens Jan Jambon zijn we niet op weg naar nieuwe lockdown: “Absoluut niet”

Nu Knokke-Heist alle georganiseerde cultuur-, sport- en jeugdactiviteiten verbiedt voor iedereen ouder dan 13 jaar, werpt de vraag zich op of ook andere gemeenten extra coronamaatregelen aankondigen. Zijn we misschien op weg naar een nieuwe lockdown? “Absoluut niet”, zegt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) in VTM NIEUWS.

7 november