Voor volledige heropening horeca moet aantal patiënten op intensieve in 6 weken tijd halveren: hoe realistisch is dat?

Steven Van Gucht: “Zonder goede opvolging van de maatrege­len gaat curve niet naar beneden, en riskeren we op een plateau te blijven steken”

13:35 Het Overlegcomité heeft gisteren een reeks versoepelingen aangekondigd die trapsgewijs in werking zullen treden, op voorwaarde dat de epidemiologische situatie dat toelaat. Volgens viroloog Steven Van Gucht zijn de doelstellingen haalbaar, al wijst hij erop dat de situatie op dit moment nog niet rooskleurig is. “We zitten in het midden van de golf, en de weg naar beneden moeten nog op een overtuigende manier worden ingezet. We moeten ons dus nog enkele weken houden aan de bestaande maatregelen”, klinkt het bij HLN LIVE.