Voor viroloog Marc van Ranst en UZ Brussel-CEO Marc Noppen had Overlegcomité meer kunnen en moéten doen: “Volgende week staan we hier weer”

We krijgen een vriendelijk maar ook enigszins cynische Van Ranst aan de lijn kort na de summiere persconferentie van het Overlegcomité. “Too little too late, zegt u? Het is vooral ’too little’ en wat de ’too late’ betreft, dat gaan we later moeten zien”, steekt hij van wal. “Ik hoop dat hier geen situatie van komt waarbij we moeten zeggen ‘Hadden we maar’. Dit is de strategie van hopen en bidden. Volgens sommigen is dat een volwaardige strategie, maar men speelt met vuur. Ik had echt gedacht dat er nog een deel 2 met maatregelen zou volgen, maar er kwam helemaal niks. Of dat te maken heeft met een gebrek aan moed, durf ik niet te zeggen, maar dit toont wel aan dat iedereen twijfelt. Je ziet de cijfers stijgen, je kijkt ernaar en dan blijken de nieuwste cijfers niet een grotere ramp en dan sluipt er besluiteloosheid in de rangen.”