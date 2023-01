Voor tweede nacht op rij wagens uitgebrand op parkeerplaats in Gellingen

Groen hekelt "belemme­ring ambitieuze natuurbe­scher­ming" door Vlaamse regering

Oppositiepartij Groen is ontstemd over een nieuw voorontwerp van decreet van de Vlaamse regering, dat bepaalt dat lokale besturen geen strenger vergunningenbeleid mogen voeren dan wat gewestelijk wordt vastgelegd. "Lokale besturen die hun natuur beter willen beschermen door een extra vergunnings- of meldingsplicht in te voeren, zullen dat in de toekomst niet meer kunnen. Ambitieuzer zijn dan de regering-Jambon wordt onmogelijk. Dat is absurd", zegt Vlaams parlementslid en covoorzitter van Groen Jeremie Vaneeckhout vrijdag.

