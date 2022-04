Voor minder dan 10.000 euro start het parket geen onderzoek meer

Veel trekvogels keren later terug uit Afrika

Trekvogels die ver in het zuiden overwinteren, keren dit voorjaar vaak later terug dan normaal. De oorzaken daarvoor zijn volgens Natuurpunt meervoudig, al zouden de weersomstandigheden een belangrijke rol spelen. En later terugkeren betekent ook dat het broedseizoen pas later van start gaat.

15 april