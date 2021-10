Voor meer dan 2 miljard euro verzekerde schade door overstromingen van juli

Tot en met 30 september werden in totaal 71.746 schadedossiers ingediend bij de verzekeraars. Het grootste deel daarvan is afkomstig uit Wallonië: 62.440 dossier en een totale verzekerde schade van 2,070 miljard euro. In Vlaanderen gaat het om 7.902 dossiers, voor in totaal 74,6 miljoen euro. In Brussel zijn het er 1.404, voor in totaal 19,2 miljoen euro aan schade