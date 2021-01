Voor je een puppy koopt, moet je dit weten over broodfokkers: “Puppy te koop op zoekertjessite? Dat is foute boel!”

Bijna alle Vlaamse skireizen tot en met krokusva­kan­tie geannu­leerd - "Tientallen verdachte gevallen met afwijkende coronavari­ant na eerste test in Antwerpen”

5:27 Er zijn in ons land enkele tientallen verdachte gevallen vastgesteld met betrekking tot een afwijkende variant van het coronavisus. Dat verklaarde professor klinische biologie Herman Goossens na een eerste proeftest in Antwerpen. Als het systeem een succes blijkt, wordt het uitgerold in de rest van het land. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.