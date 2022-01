Voor inwoners van Brussel is zoveelste ravage de druppel: “Dit is niet meer leefbaar. Ik verhuis”

Op maandagochtend lijkt alles op het eerste zicht peis en vree in de Europese wijk in Brussel. De winterzon schijnt op het gezicht van degenen die zich naar het werk haasten, of de wandelaars die even genieten op een bankje in het Jubelpark. De rust keert stilaan terug in de hoofdstad, het laatste glas wordt van de weg geveegd en herstellingen meteen aangevat. Toch is het voor sommige inwoners genoeg geweest na de rellen van afgelopen zondag. “Ik heb besloten om te verhuizen naar Lier”, zegt bewoner Hendrik Duenk (56). “Weg van Brussel, na meer dan dertig jaar. Het is met pijn in het hart, maar hier wil ik niet meer leven. Ik moet voortdurend op mijn hoede zijn. Het is hier niet meer veilig.”