Voor het eerst sinds WOII avondklok in het hele land? Zo ging het er in het (verre) verleden aan toe

De avondklok is een middeleeuwse uitvinding. Ze komt voort uit een dubbele noodzaak. Middeleeuwse steden bestaan hoofdzakelijk uit huizen die deels of geheel in hout opgetrokken zijn. Ze staan bovendien dicht op elkaar, omdat de plaats binnen de stadsomwalling duur is. De inwoners zijn bijgevolg als de dood voor brand. Dit leidt tot strikte richtlijnen om op een gegeven uur alle activiteit te staken en het vuur te doven. Nachtwachten houden in de gaten of iedereen gehoorzaamt. Letterlijk “le couvre feu”, nog altijd het Franse woord voor avondklok. Het Engelse “curfew” is de verbastering.