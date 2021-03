Voor het eerst meer dan 50.000 vaccins op één dag tijd gezet, maar België zakt verder weg in Europese ranking

Er zijn vorige week donderdag voor de eerste keer in de vaccinatiecampagne meer dan 50.000 vaccins op een dag tijd toegediend in België. Dat blijkt uit de dagelijkse update van Sciensano. 7,53 procent van de bevolking is nu minstens deels gevaccineerd. Daarmee zetten we de versnelling weliswaar verder, maar ondertussen zakken we wel verder weg in de lijst van EU-lidstaten. Enkel in Kroatië, Letland en Bulgarije zijn nog minder mensen gevaccineerd.

50.181. Zoveel vaccins zijn er vorige week donderdag toegediend in heel België, een nieuw record. Het gaat vooral om eerste dosissen die werden gezet bij mensen in de vaccinatiecentra en collectieve zorginstellingen zoals gehandicapteninstellingen en bij bewoners van serviceflats. Ook op vrijdag werden er meer dan 40.000 vaccins toegediend. Het gemiddelde neemt zo toe naar meer dan 27.000 vaccinaties per dag.

Zowel de federale als de Vlaamse overheid beloven al weken een versnelling in de vaccinatiecampagne, en die lijkt er nu ook wel te komen. In totaal werden er volgens voorlopige cijfers vorige week ongeveer 180.000 vaccins gezet, en deze week moeten er in Vlaanderen alleen al 140.000 bijkomen.

In totaal zijn nu 864.841 inwoners minstens deels gevaccineerd, of 7,53 procent van de bevolking. 409.408 mensen onder hen hebben al beide inentingen van een van de drie coronavaccins gekregen, goed voor 3,56 procent.

In Vlaanderen gaat het om 8,19 procent of 542.731 inwoners die al minstens een eerste prik hebben gekregen, en 251.170 inwoners of 3,79 procent die volledig zijn ingeënt.

1.274.249 vaccins zijn daarmee in een arm gezet en geregistreerd in het centrale systeem Vaccinet+, waar wel grote vertragingen op zitten. Dat komt neer op bijna 70 procent van de al ontvangen 1,87 miljoen vaccins.

Vierde laatste

Maar het is niet omdat België een versnelling in de campagne inzet, dat ze dat in het buitenland ook niet doen. Uit de meest recente cijfers van de statistische website Our World in Data, die ook door het WHO wordt gebruikt, blijkt dat ons land nu vierde laatste staat in de lijst van 27 EU-lidstaten wat minstens deels gevaccineerde inwoners betreft.

Enkel in Kroatië, Letland en Bulgarije hebben nog minder mensen hun eerste prik gekregen. Bovendien is Belgie een van de weinige Europese landen die niet is gestopt met het toedienen van de AstraZeneca-vaccins, maar het lijkt er dus niet op dat we daarmee een inhaalbeweging hebben kunnen maken, integendeel.

Helemaal bovenaan staat Malta, waar nu meer dan 20 procent van de bevolking minstens deels is gevaccineerd, en 9,25 procent volledig. Hongarije volgt op de tweede plaats met bijna 15 procent gevaccineerden, gevolgd door Cyprus, Finland, Estland en Denemarken. Onze buurlanden Luxemburg en Frankrijk staan net boven ons, in Nederland en Duitsland is 8,1 tot 8,2 procent gevaccineerd.

Vergelijken we de landen op het aantal volledig gevaccineerde inwoners, dan staat België in de middenmoot, net onder Zweden en Duitsland.

