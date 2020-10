Voor het eerst meer dan 10.000 coronabesmettingen op 24 uur - Gemiddeld 6.764,3 besmettingen per dag

Inge Vervotte bestuurder bij VN-fonds voor slachtof­fers van mensenhan­del

16 oktober Voormalig minister Inge Vervotte is door secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) Antonio Guterres aangeduid als lid van de vijfkoppige bestuursraad van het UN Voluntary Trust Fund for Victims of Trafficking in Persons (UNVTF). Dat meldt Buitenlandse Zaken.