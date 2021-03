Voor het eerst in maanden nul coronadoden in Vlaamse rusthuizen

Het effect van de vaccinaties blijkt ook steeds meer uit de sterftecijfers in de woonzorgcentra in heel België. Uit de cijfers van Sciensano blijkt dat aantal overlijdens per dag door corona in alle rusthuizen in België samen is gezakt van gemiddeld 10,3 per dag naar nog amper 2,9 afgelopen week. Begin dit jaar ging het nog om gemiddeld 25 doden per dag. In de ziekenhuizen is de daling minder fel.