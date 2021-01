Voor het eerst in België staal met Zuid-Afrikaanse variant gevonden, ook 8 nieuwe gevallen met Britse variant: “Je wil de controle niet kwijtspelen op deze manier”

In België is woensdag voor de eerste keer een staal met de Zuid-Afrikaanse coronavariant (B.1.351) gevonden. Tegelijkertijd zijn er ook 8 nieuwe gevallen van de Britse variant van het coronavirus vastgesteld. Dat meldt viroloog Marc Van Ranst. “De Britse variant is duidelijk aan een opmars bezig in ons land”, waarschuwt hij.

De persoon bij wie de Zuid-Afrikaanse coronavariant is vastgesteld, is een patiënt uit West-Vlaanderen, meldt de viroloog. De persoon is overleden.

Geen reisgeschiedenis

Het gaat om een patiënt zonder reisgeschiedenis. Dat betekent dus dat er nog zeker iemand in ons land besmet is met de Zuid-Afrikaanse variant. “Hij zal dit virus hebben opgelopen door iemand anders, die wel op reis is geweest”, legt Van Ranst uit aan HLN LIVE. “Dan zit je dus ten minste aan de tweede generatie qua overdacht en dan kan je geen link meer vinden met het land van herkomst.”

Voorlopig zijn er nog geen andere gevallen van die coronavariant in ons land bekend. De contacten van de patiënt worden nu in kaart gebracht.

Verdachte gevallen

Er waren eerder al verdachte gevallen van de Zuid-Afrikaanse variant gemeld, maar telkens bleek het vals alarm, voegt Piet Maes, assistent-professor virologie aan de KU Leuven nog toe aan Belga. Zo bleken vier reizigers die teruggekeerd waren uit Zuid-Afrika en die ziektesymptomen hadden, niet besmet met de gevreesde variant.

Besmettelijker

De nieuwe virusvariant, die in december door Zuid-Afrikaanse wetenschappers werd ontdekt, brengt wereldwijde bezorgdheid teweeg. De variant zou, net als de Britse variant, besmettelijker zijn dan andere coronavarianten maar lijkt niet meer gezondheidsschade aan te richten.

Quote Sinds eind 2020 groeit het aantal gevallen met de Britse variant, net als in andere landen. De variant duikt op bij mensen met een reisge­schie­de­nis, maar ook bij mensen zonder, en begint dus in ons land te circuleren Viroloog Marc Van Ranst

Als de varianten besmettelijker zijn en zich dus gemakkelijker verspreiden, kan dit ook betekenen dat het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames voorlopig hoog blijft. Volgens de eerste onderzoeken werken de ontwikkelde coronavaccins wel tegen de twee mutaties. Hoe dan ook is dit niet iets dat je in je land wil hebben, beklemtoont Van Ranst. “Dit is één van de varianten waarvan men zegt dat het meer overdraagbaar is. Het gewone virus dat we hier kennen is al overdraagbaar genoeg. Je wil daar geen schepje bovenop doen, zoals bij de Britse variant.”

8 nieuwe gevallen van Britse variant

Van die variant werden woensdag nog 8 nieuwe gevallen ontdekt. “De Britse variant is duidelijk aan een opmars bezig in ons land”, zegt Van Ranst aan VRT NWS. “Sinds eind 2020 groeit het aantal gevallen, net als in andere landen. De variant duikt op bij mensen met een reisgeschiedenis, maar ook bij mensen zonder, en begint dus in ons land te circuleren.”

Verschillende bevestigde gevallen van de Britse variant komen uit Limburg. In het Sint-Trudoziekenhuis in Sint-Truiden zijn de voorbije dagen besmettingen met Covid-19 vastgesteld op drie afdelingen, zowel bij patiënten als bij personeel. Mogelijk zou er een besmetting zijn met de besmettelijke Britse variant, maar op de resultaten van het labo-onderzoek is het nog wachten. Van Ranst kan nog niet bevestigen dat de variant in dat ziekenhuis is ontdekt.

Grenzen dicht?

Viroloog Steven Van Gucht benadrukte eerder op de dag aan Belga dat het moeilijk is om de Britse en Zuid-Afrikaanse varianten buiten te houden, zolang reizen niet verboden is. Moeten de grenzen dicht?

“Het baart iedereen zorgen wanneer varianten beginnen te circuleren, zeker wanneer men denkt dat die meer besmettelijk zijn”, stelt Van Ranst bij VRT NWS. “Dat is niet onverwacht, maar de mogelijkheden die we momenteel hebben om ze buiten te houden, zijn ontoereikend. We moeten het in elk geval proberen. Dit is nog maar het begin, de Britse variant is nog niet dominant.”

De viroloog schaart zich net als Van Gucht achter de oproep van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) om reizigers die minder dan 48 uur in het Verenigd Koninkrijk of Ierland zijn geweest ook een verplichte test en quarantaine op te leggen. “Er is in elk geval een strengere controle nodig, als je niet wil dweilen met de kraan open. We hebben nu binnen Europa een redelijke controle over het virus. Je wil dat niet kwijtspelen op deze manier.”

