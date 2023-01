Voor het eerst afvalwater Chinese vlucht op coronavarianten getest in ons land: “Staal matig positief, lastig voor verdere analyse”

Het resultaat van de eerste test op een staal uit afvalwater van een Chinese vlucht die op Zaventem landde, is bekend. “Het is matig positief op corona, wat betekent dat er maar weinig virus in het staal zit. Dat maakt het moeilijk om de variantbepaling uit te voeren op het staal, maar we gaan het toch proberen”, klinkt het bij het Rega Instituut.

Volgens federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) moeten we niet panikeren door de situatie in China en is het vooral belangrijk om te blijven vaccineren. “Maar daarnaast is de belangrijkste doelstelling snel te weten komen of er in China eventueel een nieuwe variant zou opduiken”, zei hij eerder deze week. Daarom kondigde hij aan dat afvalwater van vliegtuigen uit China die in België landen, getest worden. Bovendien moet wie na een verblijf in China coronasymptomen vertoont, zich altijd laten testen met een test die varianten kan opsporen.