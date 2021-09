Voor geen enkel document meer naar gemeentehuis: 35 miljoen voor digitalisering

Breendonk Duvel Moortgat houdt weergaloos feest voor 150ste verjaardag

5 september “Graver dan ik had verwacht!” Duvelfan Kurt Bleys (54) was ondersteboven van het verjaardagsfeestje dat Duvel Moortgat organiseerde voor haar 150ste verjaardag en hij was niet alleen. In totaal 10.000 bezoekers feestten de voorbije drie dagen mee, het merendeel op zondag met een heus festival in de brouwerij in Breendonk.