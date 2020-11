Voor deze ondernemers was coronacrisis geen vloek: “Corona heeft ons een geweldige boost gegeven”

Spookkeu­kens veroveren Vlaanderen: “Stoofvlees, burgers of Pascale Naessens: elk gezinslid z'n goesting”

23 november Bestel je tijdens deze lockdown ook wat vaker een afhaalmaaltijd via Deliveroo of Uber Eats? Dan is de kans groot dat die niet in een klassiek restaurant, maar wel in een spookkeuken werd bereid. Een spookwát? Een virtueel restaurant met meerdere merken onder één dak. Met één enorm voordeel: “Wil de mama een maaltijd van Pascale Naessens, de papa stoofvlees en de kinderen burgers, dan kan dat perfect.” Dit is hoe ze dat klaarspelen.