Voor deze ‘Held van 22/3’ is het zonneklaar wie ‘De Belg van 2022’ wordt. Nomineer hier zelf jouw favoriet

Eind dit jaar kent u de Belg van het Jaar, die u zelf kiest. Dat is al 25 jaar zo bij HLN. Welke — bekende of onbekende — Belg is uw persoonlijke nummer één? Omdat die het jaar kleur gaf, u raakte of inspireerde. Was het de comeback van Stromae, het lastigste jaar van Bart De Wever of de regenboogtrui van Lotte Kopecky? U kan hieronder iemand nomineren. En ex-Belgen van het Jaar geven de hele week hún favoriet. Vandaag: held van 22/3 Lieven Neukermans nomineert wereldkampioen wielrennen Remco Evenepoel.

Hij vindt nog altijd niet dat hij een held was, die vreselijke 22ste maart. Hij deed wat van een brandweerman werd verwacht: mensen helpen en levens redden. Dat is wat Lieven Neukermans (49) in 2016 deed in wat restte van de vertrekhal van de luchthaven van Zaventem en waarvoor hij - symbolisch en met vele anderen - door u op nummer één van de honderd Belgen van 2016 werd gestemd. “Ik herinner me nog elke minuut van die dag. Van de eerste indruk toen ik er toekwam tot het moment dat ik ’s avonds crashte toen ik mijn vrouw belde.”

Quote Als er brand uitbreekt tijdens het proces, riskeren we opnieuw ons leven om iedereen te redden. Een brandweer­man laat niemand achter, zelfs terroris­ten niet Lieven Neukermans

Met het terreurproces in Brussel dat net begonnen is, komt alles in het hoofd van Lieven weer bovendrijven. “Gelukkig is er dan mijn vrouw. Ze ziet het wanneer ik een moeilijke dag heb en dan is ze er gewoon voor mij. Ik praat thuis niet veel over wat er in Zaventem is gebeurd - de aard van het beestje, zeker? En komt de boosheid boven als hij de mannen die er terechtstaan hoort zeuren over hoe onmenselijk ze behandeld zouden worden. “Maar”, zegt hij, “als er in het justitiegebouw brand uitbreekt tijdens dat proces, riskeren we opnieuw ons leven om iedereen te redden. Een brandweerman laat niemand achter, zelfs terroristen niet.”

Volledig scherm Top 100 brandweerman Lieven Neukermans. © Joel Hoylaerts / Photonews

Maar dus: de Belg van 2022. “Het mag toch ook een sportman zijn, hé?”, vraagt hij. Want wie dat moet worden, is voor Lieven zonneklaar. “Remco Evenepoel, natuurlijk. Wat een kippenvel heeft hij mij bezorgd.” Als u weet dat Lieven sinds vier jaar brandweerofficier in Lennik is - “De aanslagen hebben niks te maken met mijn vertrek uit Brussel, Lennik is dichterbij huis” - dan weet u, mits enig geografisch inzicht, dat Evenepoel een streekgenoot is. “Hij is wel meer dan dat. Zijn moeder Agna is al járen mijn kapster. En Guy, de cafébaas van ons supporterslokaal De Rustberg, is vroeger nog een collega geweest: hij was een vrijwillige brandweerman. Dus ja, we kennen elkaar allemaal. Maar zelfs als ik niét van de streek was, zou ik voor Remco kiezen. Wat die jongen heeft geflikt in één seizoen, en dat na die vreselijke val in het ravijn twee jaar geleden, is fenomenaal. En nu? De Giro winnen, hé.”

