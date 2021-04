Voor de perfecte foto trappen we die tulpen wel even plat

Beke vraagt Hoge Gezond­heids­raad advies over plan-B met één-prik-strategie

20 april Vlaams minister van Volksgezondheid en Welzijn Wouter Beke (CD&V) zou willen dat de Hoge Gezondheidsraad zich buigt over een plan B-scenario waarbij de vaccinaties beperkt zouden worden tot één dosis. "Stel dat AstraZeneca en Johnson & Johnson negatieve evaluaties krijgen, dan is de beperking tot één spuit een van de mogelijke pistes", zo zei de CD&V-minister vandaag in het Vlaams Parlement.