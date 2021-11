Voor de optimisten: dit kan er wél allemaal nog (en was vorig jaar al verboden)

De maatregelen die het Overlegcomité gisteren bekendmaakte en die zaterdag ingaan, zijn voor velen een domper. Maar misschien helpt het om te bedenken dat we er écht wel beter voorstaan dan vorig jaar rond deze tijd , toen we ongevaccineerd in een “verstrengde lockdown” zaten. Daarom hier een lijstje voor optimisten, met alles wat allemaal wél nog kan en mag en vorig jaar al verboden was.

Om te beginnen kan je als je dat wil tot vijftig vrienden bij je thuis uitnodigen en daar zelfs een feestje mee bouwen - al moet iedereen wel een CST kunnen tonen en een mondmasker dragen. Buiten mag je onder dezelfde voorwaarden zelfs met honderd man bijeenkomen - en dat geldt ook voor trouwfeesten en begrafenissen.

Dat is toch al een énorme vooruitgang ten opzichte van de ‘regel van vier’ die vorig jaar rond deze tijd gold: een ‘bijeenkomst’ buiten mocht toen maximum vier personen tellen, die dan ook nog eens op veilige afstand van elkaar moesten blijven. Binnenshuis was er vorig jaar per gezinslid slechts contact met één knuffelcontact van buiten de eigen bubbel mogelijk. Singles mochten twee knuffelcontacten hebben, maar die nooit tegelijk thuis ontvangen.

Huwelijken mochten vorig jaar rond deze tijd enkel gesloten worden in aanwezigheid van de aanstaanden, de getuigen en de ambtenaren van de burgerlijke stand. Begrafenissen konden met maximaal 15 aanwezigen plaatsvinden, zonder maaltijd of receptie achteraf.

Met z’n allen op café of restaurant

Met mondmasker op en CST-ticket in de aanslag kunnen we nu ook met een grote groep vrienden of de hele familie op café of restaurant gaan, waar je vorig jaar met je bubbeltje of moederziel alleen slechts een takeaway-maaltijd van je favoriete horecazaak kon laten bezorgen: de horeca was toen immers gesloten.

Wie wil gaan dansen, hoeft dat niet meer (zoals vorige herfst) in de huiskamer te doen, maar kan daarvoor weer terecht in een danscafé, de disco of een nachtclub. Houd er wel rekening mee dat je voor je de dansvloer opstapt bij die laatste twee je je CST kan tonen én een zelftest afneemt - tenzij je liever de hele avond je mondmasker op wil houden, óók tijdens het dansen.

Je kan het bovendien zo laat maken als je zelf wil, want in tegenstelling tot vorig jaar, geldt er géén avondklok meer.

Naar ‘t theater of pretpark, funshoppen

Wie liever wat cultuur opsnuift, kan terecht in de schouwburg, theater- of concertzaal, cinema of eender welk museum. Ook (indoor) pret- en themaparken kunnen als vanouds weer bezocht worden, al moet je overal je CST kunnen laten zien én je mondmasker dragen.

Vorig jaar waren we wat culturele honger en vrijetijdsbesteding betreft vooral aangewezen op virtuele theater-, concert- of museumbezoekjes vanaf de bank. Daarnaast kon je je verliezen in een goed boek waar je eerder nooit tijd voor had. Bij velen diende zich spontaan ook een nieuwe ‘coronahobby’ aan. Massaal sloeg de Vlaming aan het klussen, tuinieren, breien, bakken, you name it. Spulletjes die voor al die hobby's nodig waren, konden enkel online besteld worden, waar we nu tenminste weer gewoon naar de winkel kunnen om te funshoppen, zonder afspraak, maar mét mondmasker en CST bij de hand.

... of lekker sporten

Als je eventuele coronakilo’s er (in groepsverband) af wil sporten, kan je dat ondanks de maatregelen blijven doen: de fitness blijft open en ook indoor sporten gaan door, al moet je zolang je níet aan het sporten bent je mondmasker dragen.

Wie liever in het publiek zit bij een sportwedstrijd, draagt - u raadt het al - altijd een mondmasker en moet een CST kunnen tonen om het stadion of de zaal te mogen betreden. Een hele verbetering ten opzichte van vorig jaar, toen wedstrijden in lege stadia werden gespeeld en enkel via de televisie gevolgd konden worden, de fitness gesloten was en er alleen thuis met een matje en een instructievideo in de huiskamer wat gesport kon worden - op de obligate semi-dagelijkse wandeling door de buurt na.

Uitwaaien aan zee

Wie gewoon eens wil uitwaaien aan zee, of per se naar de andere kant van het land wil voor een bepaald restaurant of een zekere culturele instelling of nachtclub, kan dat ook gewoon gaan doen, want in tegenstelling tot vorig jaar wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen essentiële en niet-essentiële verplaatsingen en is er ook geen perimeter meer waarbinnen je dient te bewegen.

Ook al voelt het nog niet zo, wie een optimistische bril opzet, ziet dat we ondanks de beperkingen nog véél kunnen en mogen. Geniet ervan.

Volledig scherm Premier Alexander De Croo, (midden), Waals ministerpresident Elio di Rupo (links) en Vlaams ministerpresident Jan Jambon. © Photo News

