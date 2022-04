Voor corona nooit een koersfiets gevoeld, nu rijden ze de Ronde voor Wielertoeristen: “Ik ga finishen, al zeg ik niet hoe”

Ronde van Vlaanderen Mads Pedersen staat vlak voor de Ronde scherper dan ooit: “Vroeger dacht ik: ‘Een kilo te veel, mijn talent compen­seert dat wel’”

Zesde in Sanremo, anoniem in Harelbeke, zevende in Wevelgem en nergens in Waregem. Geen Ronde-favoriet presteert wisselvalliger dan Mads Pedersen (26). De Deen is wel een van de enigen die Wout van Aert dit jaar kon kloppen in een rechtstreeks duel. Nu die laatste twijfelachtig is, loert er een enorme kans. “Ik sta scherper dan ooit: eat less, shit more.”

1 april