Voor Bart is de zee zijn grootste inspiratiebron: “Alle grote beslissingen nam ik op het strand. Logisch dat ik hier kwam wonen”

Was het leven een kunstwerk, dan is de zee voor Bart Bostoen (36) zijn muze. Geen kopzorg ging voorbij - over zijn sierteeltbedrijf, over zijn politieke toekomst, over zijn geaardheid - zonder dat de boerenzoon uit Staden nieuwe moed kwam scheppen aan de kust. In Koksijde vond hij zichzelf: “Hier kan ik gewoon Bart zijn.”