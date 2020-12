Voor 144 miljoen euro aan fietsen gestolen vorig jaar

Binnenkort asbestopha­ling aan huis in 80 procent van de Vlaamse gemeenten

8:41 Binnenkort is de ophaling van asbestcement mogelijk in 80 procent van de Vlaamse steden en gemeenten. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir woensdag bekendgemaakt. "Bij mijn aantreden was dat slechts in 50 procent van de steden en gemeenten", zegt de N-VA-minister.