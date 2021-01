Voor 1 op de 3 slaat corona een deuk in het werkplezier (maar tegelijk begint 1 op de 5 nu met méér plezier aan het werk)

Twitterac­count woordvoer­der Viruswaan­zin verwijderd na oproep voor doodstraf virologen, Marc Van Ranst dient klacht in

17:48 In een filmpje van vzw Viruswaanzin - een groep die gekant is tegen de ‘coronawaanzin’ en bijhorende maatregelen - stelt advocaat Michael Verstraeten dat Marc Van Ranst, samen met de andere virologen, verantwoordelijk is voor de hoge dodentol in ons land. Hij suggereert de doodstraf nog op Twitter, gezien zij verantwoordelijk zijn voor “130 miljoen doden”. Het Twitteraccount van Verstraeten werd verwijderd na tussenkomst van het kabinet van Balie Gent.