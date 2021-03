Volvo-medewerkers krijgen half jaar ouderschapsverlof: “War for talent win je niet alleen met extra loon of bonussen”

Onze opinie. Wanneer de NMBS ongebrei­deld tickets blijft verkopen, zullen mensen in het station blijven samenkomen

5:00 Niet wijs, noemt minister van Mobiliteit Georges Gilkinet het, dat mensen nu naar zee trekken. Vrij naar Kris Peeters. Maar verbieden, daar gelooft de ecologist niet in. De Noordzee is van iedereen. En gelijk heeft hij. Je zal maar eens een gezin zijn zonder wagen of rijbewijs. Je zal maar eens drie weken in je kot zitten met de kinderen en nood hebben aan frisse lucht, gezonde zeelucht. En er ligt op de schouw nog ergens een gratis Railpass van de overheid - cadeautje van de groenen - die op vervallen staat. Maar iets niet verbieden betekent niet dat het chaotisch moet verlopen. En onveilig voor de gezondheid.