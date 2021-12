Volvo kiest niet voor Vlaanderen: geen gigafabriek voor batterijen in Gent

Rechter vervolgd voor vluchtmis­drijf na verkeerson­ge­luk

Een plaatsvervangende rechter is voor het Luikse hof van beroep verschenen voor het plegen van vluchtmisdrijf na een verkeersongeluk. De man, advocaat van beroep en in dienst bij de rechtbank van Luik, wordt ervan verdacht dat hij de politie probeerde te ontkomen nadat hij een voetganger had aangereden.

13:49