Voltijds werken in 4 dagen populair: bijna 4 op de 10 Vlamingen wil in nieuw systeem stappen

40% van de Vlaamse werknemers verwacht dat een werkweek waarbij hetzelfde aantal uren wordt gespreid over vier in plaats van vijf dagen, voor een betere werk-privébalans zorgt. Dat blijkt uit een bevraging door het onderzoeksteam van de Gentse arbeidseconoom Stijn Baert.

De recente arbeidsdeal van de federale regering geeft elke werknemer in de privésector het recht om een voltijdse werkweek van vier dagen aan te vragen. Het aantal uren blijft daarbij hetzelfde. Zo zou een week van 38 uren bijvoorbeeld op vier langere dagen van 9,5 uren gepresteerd kunnen worden in plaats van vijf dagen van 7,6 uren. Een eerdere bevraging door Baerts team (Stories @ Ugent @ Work) wees al uit dat dat 37,2% van de voltijdse werknemers het waarschijnlijk acht dat ze in zo’n vierdaagse werkweek aan de slag zou gaan als de mogelijkheid bestaat. 23,9% van de deeltijdse werknemers zou dan weer overwegen om voltijds te gaan werken in dat regime.

Die laatste intentie blijkt vooral bij jongere deeltijdse werknemers te bestaan. Bij de voltijdse is er geen verschil naar leeftijd. Ook het geslacht maakt weinig uit. Bij voltijdse werknemers is de intentie wel groter bij wie een hoog burn-outrisico heeft (42,7%) dan bij wie dat ontbreekt (34,6%). Toch verwachten de werknemers niet dat een voltijdse vierdaagse werkweek de werkdruk verlaagt. Daar gaat slechts 23,7% van uit, terwijl 22,7% een lagere werkstress verwacht. Het grootste verwachte voordeel is zich thuis gemakkelijker te kunnen ontspannen (43,0%), een betere werk-privébalans te bekomen (40,8%) en persoonlijke relaties buiten het werk meer ruimte te geven (39,5%).

De onderzoekers waarschuwen wel dat de gunstige effecten van een gecomprimeerde werkweek nog niet zijn bewezen. Met name voor werknemers die een hoog risico lopen op een burn-out, zou die juist een negatief effect kunnen hebben. “Een verschuiving van de arbeidstijden zorgt niet noodzakelijk voor een vermindering in werklast of werkdruk”, klinkt het. “Mensen die deeltijds werken ervaren namelijk vaak een hoge werk- of tijdsdruk omdat zij vaak dezelfde werklast opnemen in een kleiner aantal uren, wat het welzijn net kan verminderen in plaats van verbeteren.”

