Volledig verlamde Paul Kuipers maakt komische zaalshow: “Stand-upcomedian zal ik nooit worden. Daarvoor moet je kunnen rechtstaan, hè”

Nadat abdij van Averbode op rode stikstof­lijst belandde, werd ze enkel telefo­nisch ingelicht: “Rare manier van werken”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) bevestigt dat het melkveebedrijf van de Abdij van Averbode mee op de rode lijst staat en dus in principe ten laatste in 2025 moet stoppen. Maar dat de abdij na een herberekening in 2015 enkel telefonisch, en dus niet per brief, op de hoogte is gebracht, noemt Demir “een rare manier van werken”.

27 april