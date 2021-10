Volksgezondheid wil palliatief statuut hervormen

Het KCE zal volgens Schoenmakers drie vragen concreet onderzoeken: hoe de palliatieve patiënten opgepikt moeten worden, de noden van de huidige zorgstructuren en hoe het geregeld moet worden in een complex land als België. “De realiteit is dat de groep die vandaag geniet van het palliatief forfait te beperkt is, dat moeten we uitbreiden,” aldus Schoenmakers.

Te lang wachten

Op dit moment hanteren huisartsen, die moeten beslissen over al dan niet palliatief forfait toekennen, een geschatte levensverwachting. Is die langer dan drie maanden, krijgt een patiënt geen financiële ondersteuning. Nochtans is het volgens professor Joachim Cohen, socioloog en hoofd van de End Of Life Care Research Group, goed dat er sneller gehandeld wordt: “Vroeger beginnen met die zorg is geen extra kost, blijkt uit studies. Niet alleen de levenskwaliteit van de patiënt maar ook van diens omgeving gaat omhoog.”

Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, sloot zich daarbij aan: “Sommige mensen komen helemaal aan het einde van hun verhaal pas bij palliatieve zorg. Met uitgeputte mantelzorgers en patiënten als gevolg.”

“Palliatieve zorg is niet hetzelfde als terminale zorg”, voegde Christine De Cafmeyer, directeur Palliatieve Zorg Vlaanderen, toe. “Mensen in de praktijk wachten soms te lang om het palliatief statuut toe te kennen.”

Sensibiliseren

Het is daarom belangrijk om ook maatschappelijk te sensibiliseren over palliatieve zorg, meenden de panelleden. Zo ook Joke Bossers, equipearts bij Pallion, Limburgse Palliatieve Ondersteuningsequipe: “Er moet een evolutie komen in hoe we voor elkaar zorgen. Mensen moeten weten dat er voor hen gezorgd kan worden.”

Professor Cohen deelde haar mening: “Sociale verandering is nodig, zodat we kunnen praten over zorg. Zodat we zowel zorg kunnen geven, als zorg kunnen vragen en onze kennis erover uitwisselen.”

Het statuut uitbreiden, meer mensen in de palliatieve zorg, dat kost investeringen. “Om opleidingen en sensibilisering te realiseren, moeten er investeringen komen”, zegt Cloet nog. “Het bedrag dat wij vandaag voor palliatieve zorgen krijgen in wzc, is 0,63 euro per dag, per persoon. Dat is ruim ontoereikend.”

Schoenmakers wil eerst het onderzoek van het KCE afwachten: “Vandaag al zeggen waar wat moet gebeuren, is de kar voor het paard spannen. Het is wat vroeg om vandaag daar een precies antwoord op te geven.”