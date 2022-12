Volksfeest in Henegouwen geschrapt van Unesco-lijst wegens “racistische centrale figuur”

De Unesco heeft vandaag besloten om de Ducasse van Ath, een traditioneel folkloristisch volksfeest in Henegouwen, van de lijst met immaterieel erfgoed te schrappen. Aanleiding is de centrale figuur 'Le Sauvage’ (De Wilde), die als racistisch wordt bestempeld.

De Ducasse wordt al sinds de zestiende eeuw georganiseerd en brengt in het laatste weekend van augustus tienduizenden mensen samen in Ath. Het hoogtepunt is de zondagse optocht met 'Le Sauvage', een zwartgeschilderde man die tot vorig jaar ook een neusring en kettingen rond de polsen droeg.



Sinds 2005 staat het evenement op de Unesco-lijst van immaterieel cultureel erfgoed.

Veel kritiek

Op 'Le Sauvage' weerklinkt de voorbije jaren echter veel kritiek, omdat hij een racistische en vernederende karikatuur is. Tijdens de zeventiende zitting van het Comité voor immaterieel erfgoed in Rabat hebben vandaag verschillende Afrikaanse landen hun ongenoegen geuit. Ze vinden de figuur ongepast in de context van onder meer de Black Lives Matter-beweging in de Verenigde Staten en de huidige migrantencrisis.

Volledig scherm Beeld van 25 augustus 2019 van 'Le Sauvage' tijdens het volksfeest in Ath in Henegouwen. © AFP

België zelf veroordeelde tijdens de zitting alle vormen van racisme en discriminatie en verklaarde dat het zich bewust is van de ernst van de situatie. Aan de gemeente Ath werd ook gevraagd om na te denken over de boodschap die het festival wil verspreiden. Gezien de consternatie over het evenement, heeft Brussel echter zelf gevraagd om het evenement van de Unesco-lijst te schrappen.

Carnaval van Aalst

In 2019 werd het Carnaval van Aalst ook al verwijderd uit de lijst van immaterieel cultureel erfgoed nadat het in opspraak was gekomen vanwege Joodse karikaturen.

Drie scenario’s

De burgemeester van Ath, Bruno Lefebvre (PS), had graag gezien dat Unesco een pas opgerichte burgercommissie voor folklore de kans had gegeven om over de kwestie te beslissen.

Volgens hem was er voorzien dat het comité uiterlijk in april een verslag zou indienen bij de Unesco over ‘Le Sauvage’. Er werden daarin drie scenario's overwogen: het behoud van de figuur, de verwijdering ervan of de stopzetting van het zwart schminken van 'Le Sauvage'. Lefebvre betreurt dat de inwoners van Ath en de Ducasse nu worden geassocieerd met racisme.

Verrast

Gelijkekansencentrum Unia reageert voorzichtig op het nieuws. "Het zal pas een overwinning zijn als 'Le Sauvage' niet meer bestaat zoals hij nu is. Maar als het de komende vijf of tien jaar zo blijft, is er niets gewonnen", klinkt het bij directeur Patrick Charlier.

Hij was wel verrast door de Unesco-beslissing "gezien we de indruk hadden dat het gemeentebestuur wel bereid was het karakter te veranderen". Daarom had hij gedacht dat de Ducasse eerst onder toezicht geplaatst zou worden, om zo druk uit te oefenen op de autoriteiten.

