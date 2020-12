Volgt België voorbeeld van Nederland en Duitsland? Weinig animo voor verstrengingen (of versoepelingen)

Beelden tonen hoe jongeren treinbege­lei­der aanvallen en bespuwen nadat hij hun vraagt te stoppen met roken in trein

15 december De federale politie heeft beelden verspreid waarop te zien is hoe twee jongeren een treinbegeleider te lijf gaan nadat die hen onderweg betrapte op roken in een van de coupés. De beelden dateren van afgelopen zomer en werden opgenomen in het station van Eigenbrakel, net over de taalgrens in Waals-Brabant. De speurders hopen door het delen van de beelden te weten te komen wie de agressors zijn.